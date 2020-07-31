Hyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 квартале

Hyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 квартале

Южнокорейская компания Hyundai Steel Co сообщила о 4,11 трлн вон в консолидированных продажах во втором квартале, что на 26,2% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Yieh.com.
 
Компания сообщила, что ее операционная прибыль составила 14 млрд вон, что на 94% меньше, чем в предыдущем году, но выросла по сравнению с 29,7 млрд вон в первом квартале. Чистый убыток вырос до 12,9 млрд вон с 51,1 млрд вон за аналогичный период прошлого года, но чистый убыток сократился на 88,8% по сравнению с первым кварталом.

По словам представителей Hyundai Steel, продажи, полученные от доменных печей, замедлились из-за стагнации спроса со стороны автомобильной и судостроительной промышленности в результате Covid-19. Наличие разнообразного портфеля, включая стальные прутки и балки, используемые для строительства, помогло Hyundai Steel увеличить операционную прибыль в квартальном сравнении.

МинПром по материалам МеталлТорг

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