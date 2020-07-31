Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал условия продажи газа для поставок населению после завершения действия публичных специальных обязательств (ПСО).



В пресс-службе компании пояснили, что дивизион "Нафтогаз Коммерция" (через ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг") будет реализовать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.



"Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке", - сказано в сообщении.



В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.



Как сообщил директор Дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс, в ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.



Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) и стартует со следующей недели. На данный момент "Нафтогаз" предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.



Срок действия ПСО заканчивается 1 августа 2020 года, после чего потребители получат возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).



