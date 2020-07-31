Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению

Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал условия продажи газа для поставок населению после завершения действия публичных специальных обязательств (ПСО).

В пресс-службе компании пояснили, что дивизион "Нафтогаз Коммерция" (через ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг") будет реализовать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.

"Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке", - сказано в сообщении.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Как сообщил директор Дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс, в ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.

Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) и стартует со следующей недели. На данный момент "Нафтогаз" предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.

Срок действия ПСО заканчивается 1 августа 2020 года, после чего потребители получат возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

МинПром по материалам uaprom.info

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