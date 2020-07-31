Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики

Он позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке.

По его словам, этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро", - отметил Шмыгаль.

Напомним, законопроект №3658 был проголосован Верховной Радой в первом чтении 3 июля 2020 года, во втором чтении - 21 июля. Он стал результатом меморандума, подписанного правительством с профильными ассоциациями.