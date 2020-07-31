В Украине действует сезонный запрет на ловлю раков

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы".

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на их вылов.

Об этом сообщается на сайте Госрыбагентства.

Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться из-за погодных условий.

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Она продолжается от нескольких часов до суток . Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей", - говорится в сообщении.

Госрыбагентство напоминает, что несоблюдение запрета грубо нарушает природоохранное законодательство в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Фото: darg.gov.ua

"За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф - до 680 грн. После окончания запрета одному человеку за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где введено платное рыболовство. Запрещается вылавливать этих речных обитателей в темное время суток (позднее чем через час после захода солнца и раньше чем за час до его восхода) с применением подсветки", - говорится в сообщении.

Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства прописан минимальный размер рака, которого разрешено вылавливать, - 10 см.