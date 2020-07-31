В Украине действует сезонный запрет на ловлю раков

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы".

В Украине действует сезонный запрет на ловлю раков
Фото: delo.ua

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на их вылов.

Об этом сообщается на сайте Госрыбагентства.

Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться из-за погодных условий.

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Она продолжается от нескольких часов до суток . Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей", - говорится в сообщении.

Госрыбагентство напоминает, что несоблюдение запрета грубо нарушает природоохранное законодательство в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Фото: darg.gov.ua

"За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф - до 680 грн. После окончания запрета одному человеку за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где введено платное рыболовство. Запрещается вылавливать этих речных обитателей в темное время суток (позднее чем через час после захода солнца и раньше чем за час до его восхода) с применением подсветки", - говорится в сообщении.

Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства прописан минимальный размер рака, которого разрешено вылавливать, - 10 см.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Блок рекламы


Похожие новости
Uber и Visa запустили в Украине новый способ оплаты: как работает Uber CashUber и Visa запустили в Украине новый способ оплаты: как работает Uber Cash
В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХВ Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
В Украине может быть создан газовый хабВ Украине может быть создан газовый хаб
Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендовЕвропейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов
Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — УстенкоБлагодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко
В Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причинуВ Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причину
В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активовВ Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов
В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистовВ Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Швейцария выделит Украине 108 миллионов франковШвейцария выделит Украине 108 миллионов франков
В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч гражданВ Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан
Последние новости
Подгружаем последние новости