В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен. В то же время за июль к рекламодателям применили штрафные санкции еще на 17 441 гривну.
Об этом
В июле 2020 года субъекты хозяйствования, нарушившие законодательство о рекламе, перечислили в государственный бюджет 102 556 гривен.
В то же время за июль к рекламодателям применили штрафные санкции еще на 17 441 гривну.
Таковы результаты контроля соблюдения законодательства о рекламе в Киеве.
Серед выявленных нарушений:
- отсутствие информации о дате начала и окончания срока действия скидок;
- реклама алкогольного напитка на средствах наружной рекламы.
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Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве