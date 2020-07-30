В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен. В то же время за июль к рекламодателям применили штрафные санкции еще на 17 441 гривну.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве .

В июле 2020 года субъекты хозяйствования, нарушившие законодательство о рекламе, перечислили в государственный бюджет 102 556 гривен.

В то же время за июль к рекламодателям применили штрафные санкции еще на 17 441 гривну.

Таковы результаты контроля соблюдения законодательства о рекламе в Киеве .

Серед выявленных нарушений:

- отсутствие информации о дате начала и окончания срока действия скидок;

- реклама алкогольного напитка на средствах наружной рекламы.

Как сообщала KV , в Киевской области впервые в 2020 году зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом. Заболевшие жители Киевщины связывают заболевание с употреблением суши, приобретенного “на вынос”.

Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве