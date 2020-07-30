Киевсовет уменьшил ставку налога для промышленных предприятий

Сегодня, 30 июля, на пленарном заседании Киевсовета депутаты ослабили налоговую нагрузку для промышленных предприятий, уменьшив ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1,5% до 1%.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

“Этим решением власть пытается помочь столичным товаропроизводителям. Речь идет о частичное уменьшение налогового бремени, которое несут столичные производители в связи с платой на недвижимость, отличное от земельного налога. Мы уменьшили максимальную ставку, определенную ранее, для промышленных предприятий с 1,5 процента до 1 процента. Эта норма существенно поможет промышленности в настоящее трудное время”, – отмечает соавтор решения, депутат Киевсовета Виталий Павлик.

Депутат добавил, что уменьшение ставки налога позволит столичным предприятиям сэкономить средства и направить их на улучшение материально-технической базы предприятий или выплату задолженности по зарплате.

Отмечается, что в апреле 2020 года падение промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 16,2%. По прогнозам городских властей, в этом году сокращение производства промышленной продукции на столичных предприятиях ожидается на уровне 11,3%.

Решение поддержали 83 депутата Киевсовета.

Ранее KV сообщала, что собственники промышленных зданий и складов считают, что действующая ставка налога на недвижимость в Киеве является слишком высокой. Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) попросили рассмотреть возможность снижения ставки местного налога на недвижимость для собственников промышленных зданий и складов, который в то время составляла 1,5%.