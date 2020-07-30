Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении

Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении

Китайский импорт первичного алюминия вырос в июне на 4060% в годовом выражении, до 123,5 тыс. т, благодаря более низким зарубежным ценам на металл, сообщила китайская таможня. Относительно мая импорт первичного алюминия увеличился на 574%. По итогам полугодия импорт металла в КНР составил 162,3 тыс. т (+390% год к году).

Импорт глинозема в Поднебесную вырос до самых высоких значений с февраля 2016 г., составив в июне 422,6 тыс. т.

По результатам первой половины года импорт глинозема в страну составил 1,91 млн т (+487,2% в годовом сравнении).

Китай экспортировал в июне 32,3 тыс. т глинозема, а полугодовой экспорт материала составил 97,5 тыс. т.

МинПром по материалам МеталлТорг

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