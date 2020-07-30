Posco ожидает роста спроса на сталь для производства автомобилей

Восстановление экономики Китая и других регионов мира может способствовать восстановлению спроса на сталь во второй половине этого года. Поэтому южнокорейский производитель стали Posco постепенно восстанавливает свои производственные мощности, сообщает Yieh.com.



По словам представителей Posco, после корректировки целевых показателей на год компания планировала произвести в этом году 35,3 млнтонн сырой стали, тогда как объем продаж оценивался в 33,8 млн тонн. Такие цифры были ниже, чем прогноз Posco до вспышки эпидемии, но выше, чем прогноз компании в апреле.



Между тем Posco полагает, что теперь автомобильная промышленность также восстанавливается. Поэтому во второй половине этого года спрос на листы из автомобильной стали может увеличиться на 10% по сравнению со вторым кварталом.



