НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

Национальный банк утвердил и обнародовал положение об осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

Основные концептуальные подходы:

  • использование риск-ориентированного подхода;
  • построение надлежащей системы управления рисками;
  • усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов;
  • методы удаленной идентификации и верификации;
  • адаптированный перечень критериев риска и индикаторов рисковости;
  • риск-ориентированные подходы к политически значимым лицам, членам их семей и связанным лицам (PEPs).

Отдельные требования к учреждениям являются упрощенными по сравнению с банками:

  • большинству учреждений рекомендовано иметь систему автоматизации процессов по финмониторингу, однако обязательной она является только для платежных систем, осуществляющих переводы средств в режиме онлайн;
  • оценка риска клиентов происходит по упрощенным методам, в том числе учреждениям предоставлена возможность оценивать риск не каждого клиента отдельно, а на групповой основе;
  • установлены особые меры по надлежащей проверке клиентов и выгодополучателей для страховых компаний;
  • небанковские учреждения не согласовывают с Национальным банком кандидатуру ответственного за финмониторинг работника. К тому же ответственному работнику разрешается совмещение и совместительство по должности.

Порядок дистанционной идентификации и верификации клиента:

  • полноценными моделями верификации являются: использование BankID НБУ, квалифицированной электронной подписи (КЭП), сеанса видеотрансляции, а также верификация с помощью ресурса государственных онлайн-услуг «ДІЯ»;
  • упрощенными моделями верификации являются: BankID НБУ, КЭП, считывание данных с чипа биометрического документа, верификация данных из бюро кредитных историй;
  • Положение определяет порядок идентификации клиента с привлечением агента и использования информации по надлежащей проверке клиента, полученной от третьей стороны. Отныне для заключения договора страхования или оформления займа в финансовой компании или кредитном союзе визит в отделение или личная встреча с представителем учреждения не нужна.

Напомним

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов».

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