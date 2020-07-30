Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками следственного отдела полиции Печерского УП ГУ НП, выявили и пресекли на территории Киева незаконную деятельность мощного “центра минимизации платежей в бюджет”, через который было проведено операций на сумму более 330 млн гривен.
Об этом
В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.
Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары). В свою очередь, фигуранты передавали незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами.
По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и их автомобилях, было изъято 60 печатей с признаками “транзитности” и “фиктивности”, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки, а также наложен арест на суммы лимитов НДС в системе электронного администрирования НДС ГНС Украины предприятий с признаками фиктивности в размере 4,8 млн гривен.
Продолжается следствие.
В марте
Фото: ГУ ГФС в Киевской области