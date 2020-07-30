Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками следственного отдела полиции Печерского УП ГУ НП, выявили и пресекли на территории Киева незаконную деятельность мощного “центра минимизации платежей в бюджет”, через который было проведено операций на сумму более 330 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения территориальных органов ГФС в области. 

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары). В свою очередь, фигуранты передавали незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами.

По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и их автомобилях, было изъято 60 печатей с признаками “транзитности” и “фиктивности”, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки, а также наложен арест на суммы лимитов НДС в системе электронного администрирования НДС ГНС Украины предприятий с признаками фиктивности в размере 4,8 млн гривен.

Продолжается следствие.

В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Фото: ГУ ГФС в Киевской области


Сергей Албул, КиевВласть

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