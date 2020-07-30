Remington Arms Co, старейший производитель оружия в США , объявил о банкротстве.

Remington Arms Co, старейший производитель оружия в США , объявил о банкротстве. Об этом сообщает CNN. Что известно

Компания начала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет пытаться продать бизнес.

Предыстория

В марте 2018 года Remington уже объявляла о банкротстве, провела реструктуризацию, после чего ее собственниками стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Remington искала, но так и не смогла найти потенциальных покупателей. В частности, компания вела переговоры с индейской резервацией Навахо.

Подразделения компании по выпуску оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности.

Компания Remington была основана в 1816 году, она производит оружие для охоты, спортивной стрельбы, а также для правоохранительных органов и армии. Первое банкротство Remington пережила в 1886 году.