Старейший производитель оружия в США объявил о банкротстве
Remington Arms Co, старейший производитель оружия в США, объявил о банкротстве.
Remington Arms Co, старейший производитель оружия в США, объявил о банкротстве. Об этом сообщает CNN.
Что известно
Компания начала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет пытаться продать бизнес.
Предыстория
В марте 2018 года Remington уже объявляла о банкротстве, провела реструктуризацию, после чего ее собственниками стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.
Remington искала, но так и не смогла найти потенциальных покупателей. В частности, компания вела переговоры с индейской резервацией Навахо.
Подразделения компании по выпуску оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности.
Компания Remington была основана в 1816 году, она производит оружие для охоты, спортивной стрельбы, а также для правоохранительных органов и армии. Первое банкротство Remington пережила в 1886 году.
Продажи огнестрельного оружия в США резко выросли на фоне массовых беспорядков, которые спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.