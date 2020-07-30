Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября
Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза и в начале сентября подаст документ на рассмотрение Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.
Этапы подготовки бюджета
«Минфин — в процессе подготовки проекта госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза. Сейчас идет подготовка письма главных распорядителей для формирования бюджетных запросов.
Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год», — говорится в сообщении.
По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект госбюджета на 2021 год должен быть реалистичным.
«Например, по нынешнему бюджету — у нас с мая 100% выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета на более 4 млрд грн.
Проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики. Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. в 2021 году также ожидается оживление экономической динамики », — отметил Марченко.
Ранее сообщалось
- Кабмин представил обновленный макропрогноз правительства. Он предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн.
- Согласно ожиданиям правительства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс. грн и 15,4 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.