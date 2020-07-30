Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября

Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза и в начале сентября подаст документ на рассмотрение Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.

Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября
Фото: detector.media

Этапы подготовки бюджета

«Минфин — в процессе подготовки проекта госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза. Сейчас идет подготовка письма главных распорядителей для формирования бюджетных запросов.

Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год», — говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект госбюджета на 2021 год должен быть реалистичным.

«Например, по нынешнему бюджету — у нас с мая 100% выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета на более 4 млрд грн.

Проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики. Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. в 2021 году также ожидается оживление экономической динамики », — отметил Марченко.

Ранее сообщалось

  • Кабмин представил обновленный макропрогноз правительства. Он предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн.
  • Согласно ожиданиям правительства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс. грн и 15,4 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Канадская Northern Dynasty Minerals получила все разрешения на мегапроект PebbleКанадская Northern Dynasty Minerals получила все разрешения на мегапроект Pebble
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 годаЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Минфин распределил все деньги из фонда борьбы с коронавирусомМинфин распределил все деньги из фонда борьбы с коронавирусом
Минфин наконец значительно пополнил бюджет за счет ОВГЗМинфин наконец значительно пополнил бюджет за счет ОВГЗ
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
АМКР направит 700 млн долл. на экологические проектыАМКР направит 700 млн долл. на экологические проекты
В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку сталиВ начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
Стало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгодаСтало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгода
Франция инвестирует в украинские проекты 1,5 млрд евроФранция инвестирует в украинские проекты 1,5 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости