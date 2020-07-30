Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября

Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза и в начале сентября подаст документ на рассмотрение Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.

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Этапы подготовки бюджета

«Минфин — в процессе подготовки проекта госбюджета на 2021 год на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза. Сейчас идет подготовка письма главных распорядителей для формирования бюджетных запросов.

Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год», — говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект госбюджета на 2021 год должен быть реалистичным.

«Например, по нынешнему бюджету — у нас с мая 100% выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета на более 4 млрд грн.

Проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики. Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. в 2021 году также ожидается оживление экономической динамики », — отметил Марченко.

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