Mastercard с банками запускает услугу снятия наличных на кассах

Компания Mastercard в партнерстве с банками Приватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль масштабирует услугу «наличность на кассе». С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах супермаркетов «Сильпо», «Фора», VARUS, а также на АЗК WOG и ОККО. Об этом говорится в сообщении компании.

Что дает услуга

Услуга «Наличные на кассе» позволяет держателям карт при оплате покупок картой Mastercard любого украинского банка получить удобный и быстрый доступ к наличности просто на кассе торговой точки — без необходимости искать и использовать банкомат.

Как получить наличные

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо только оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

После подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

«Услуга «Наличные на кассе» устраняет необходимость снимать наличные «про запас», ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом услуга открывает новые возможности для держателей карт и привносит функции, доступные в банковских отделениях, просто на кассы торговых предприятий. Мы благодарны партнерам за поддержку в развитии сервиса и продолжаем работу над тем, чтобы услуга снятия наличных на кассах в торгово-сервисной сети стала доступна максимальному числу украинцев», — отметил директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков.

Услуга вскоре будет доступна более 90 тыс. POS-терминалов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях.

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