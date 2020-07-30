ФРС США сохранила базовую ставку на нуле

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении финрегулятора.

Что повлияло на решение

В ведомстве отметили, что в ближайшей перспективе кризис общественного здравоохранения будет влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию.

При этом отмечается, что комитет рассчитывает сохранить целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен.

«Продолжающийся кризис создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых», — говорится в сообщении.

Напомним

В апреле Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку. В начале месяца ставку понизили до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, а 16 марта — до 0–0,25%.

Кроме того, ФРС объявила о мерах поддержки экономики в связи с пандемией.

Указывалось, что регулятор увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд.

23 марта ФРС сообщила, что покупки активов на вторичном рынке будут производиться в неограниченном объеме.