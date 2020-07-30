Мощности американской металлургии загружены менее чем на 60%

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 25 июля 2020 г., составило 1,320 млн тонн, а производственные мощности использовались на 58.9%.



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,847 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 79.4%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 28.5% к прошлому году и рост на 1.1% к предыдущей неделе (1,306 млн тонн, 58.3%).

