Мощности американской металлургии загружены менее чем на 60%

Мощности американской металлургии загружены менее чем на 60%

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 25 июля 2020 г., составило 1,320 млн тонн, а производственные мощности использовались на 58.9%.

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,847 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 79.4%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 28.5% к прошлому году и рост на 1.1% к предыдущей неделе (1,306 млн тонн, 58.3%).



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