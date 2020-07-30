В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ

После веселой встречи Нового 2021 года украинцев ждет сюрприз. С 1 января за просроченный платеж ЖКХ придется заплатить штраф. Суммы очень внушительные – более 50 процентов от суммы платежа! Данная норма касается, прежде всего, лиц, ведущих предпринимательскую деятельность.

Сумма штрафа будет назначаться в зависимости от «степени отягощающих и смягчающих обстоятельств». Что это значит, рассказали эксперты, успевшие изучить документ.

Согласно нового закона, который приняли еще в мае текущего года, прежде всего будет изучена ситуация, по причине которой у налогоплательщика возник долг по оплате за коммунальные услуги.

То есть, если будет в ходе разбирательств установлено, что на то были уважительные (финансовые, служебные, семейные или иные) причины, то сумму штрафа могут уменьшить в два раза. Причем данная норма будет задействована, если должник сам сообщит о правонарушении. Если же он этого не сделает, и смягчающих обстоятельств не обнаружится, то раскошелиться придется по полной программе.

По словам экспертов, суммы штрафов внушительные, но в целом они меньше, чем возможные затраты на юридическое сопровождение обжалования в суде. В связи с этим, скорее всего, предприниматели будут вынуждены оплачивать даже несправедливо наложенные штрафы, чтобы не понести еще более существенные убытки, оспаривая санкции в судебном порядке.