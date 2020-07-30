Власти Австралии ожидают двукратного падения цен на руду к концу года

Власти Австралии ожидают двукратного падения цен на руду к концу года

Правительство Австралии прогнозирует, что спотовые цены на железную руду к концу этого года почти сократятся до среднего уровня в 55 долл. за тонну из-за неопределенных перспектив спроса и предложения, сообщает Argus Media.

Железорудная мелочь с Fe 62% в Циндао в последний раз оценивались в 108,50 долл. за тонну, что выше уровня начала года в 91,15 долл. за тонну.

Цены на железную руду оставались устойчивыми, поскольку влияние падения производства стали за пределами Китая было в значительной степени компенсировано устойчивым спросом со стороны китайских производителей стали и перебоями в поставках в Бразилии.

Австралия является крупнейшим в мире экспортером железной руды, обеспечивая крупнейшую в стране долю экспортных доходов.

Прогнозы казначейства ниже официального прогноза правительства по сырьевым товарам. Согласно прогнозам, спотовая цена на железную руду в 2020 году составит в среднем 79,50 долл. за тонну.

Согласно прогнозу министерства финансов, экспорт горнодобывающей промышленности Австралии вырастет на 3% в 2020-21 финансовом году до 30 июня после прогнозируемого увеличения на 0,5% в 2019-20 годах. Ожидается, что экспорт железной руды увеличится в 2020-21 годах из-за продолжающегося спроса со стороны Китая, так как расширение проекта поддерживает объемы производства.



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