Власти Австралии ожидают двукратного падения цен на руду к концу года

Правительство Австралии прогнозирует, что спотовые цены на железную руду к концу этого года почти сократятся до среднего уровня в 55 долл. за тонну из-за неопределенных перспектив спроса и предложения, сообщает Argus Media.



Железорудная мелочь с Fe 62% в Циндао в последний раз оценивались в 108,50 долл. за тонну, что выше уровня начала года в 91,15 долл. за тонну.



Цены на железную руду оставались устойчивыми, поскольку влияние падения производства стали за пределами Китая было в значительной степени компенсировано устойчивым спросом со стороны китайских производителей стали и перебоями в поставках в Бразилии .



Австралия является крупнейшим в мире экспортером железной руды, обеспечивая крупнейшую в стране долю экспортных доходов.



Прогнозы казначейства ниже официального прогноза правительства по сырьевым товарам. Согласно прогнозам, спотовая цена на железную руду в 2020 году составит в среднем 79,50 долл. за тонну.



Согласно прогнозу министерства финансов, экспорт горнодобывающей промышленности Австралии вырастет на 3% в 2020-21 финансовом году до 30 июня после прогнозируемого увеличения на 0,5% в 2019-20 годах. Ожидается, что экспорт железной руды увеличится в 2020-21 годах из-за продолжающегося спроса со стороны Китая, так как расширение проекта поддерживает объемы производства.

