Канада восстановит работу на крупнейшем в стране урановом руднике

Канада восстановит работу на крупнейшем в стране урановом руднике

Канадская компания Cameco планирует в начале сентябре вернуть в строй крупнейший в стране урановый рудник Cigar Lake в северной части провинции Саскачеван.

Предприятие было остановлено 23 марта из-за эпидемии коронавируса, т. е. его простой превысит в итоге пять месяцев. Это оказало заметное влияние на мировой рынок урана, особенно, учитывая, что ведущий его поставщик, казахстанская компания "Казатомпром" тоже приостанавливала работу в апреле.

В 2019 г. на Cigar Lake было получено около 8,17 тыс. т оксида урана. По оценкам генерального директора Cameco Тима Гитцеля, в 2020 г. производство сократится до порядка 4,8 тыс. т.

Как сообщает компания, простой предприятия обошелся ей в 37 млн долл. По итогам второго квартала текущего года она получила чистый убыток в размере 65 млн долл.

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