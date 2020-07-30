В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года

В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года

Производство стали в Италии сократится в 2020 г. примерно на 15% по сравнению с прошлым годом вследствие сужения спроса, вызванного эпидемией коронавируса и карантином. Наибольший спад будет в автомобилестроении. Такое мнение высказал в интервью S&P Global Platts президент национальной металлургической ассоциации Federacciai Алессандро Банзато.

По его словам, Италия первой из европейских стран ввела жесткие карантинные меры из-за коронавируса. Ее металлургическая промышленность, за исключением комбинатов ArcelorMittal Italia и Arvedi, простаивала с середины марта до начала мая.

В первой половине 2020 г. в Италии было произведено 10,08 млн. т стали, что на 19,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Но Алессандро Банзато отмечает, что с июня спрос на прокат начал восстанавливаться, прежде всего, в строительном секторе.

Правительство Италии поддержало экономику страну, увеличив ассигнования на инфраструктурные проекты. Оно также ввело субсидии на покупку автомобилей, однако только электрических и гибридных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 29 июля 2020 годаКурс валют в Киеве: 29 июля 2020 года
Kumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу годаKumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу года
Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три годаКабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три года
Немецкий Auctus Capital Partners купил в Италии производителя трубНемецкий Auctus Capital Partners купил в Италии производителя труб
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки сталиИз-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
Курс валют в Киеве: 28 июля 2020 годаКурс валют в Киеве: 28 июля 2020 года
На зарплаты шахтерам направили из бюджета 3 миллиарда за полгодаНа зарплаты шахтерам направили из бюджета 3 миллиарда за полгода
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — УстенкоБлагодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко
Цены на золото обновили исторический максимум 2011 годаЦены на золото обновили исторический максимум 2011 года
Последние новости
Подгружаем последние новости