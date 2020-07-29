МАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудников

Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долл. убытков и сокращает 900 сотрудников.



Об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии "Укринформу".



"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - рассказал Д.Дешин.



"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - добавил он.



По его словам, на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.



