Гривна укрепляется: что происходит с валютой

В среду ситуация на валютном рынке снова оказалась позитивной для гривны, что не может не радовать.

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Нацвалюта потеснила доллар на межбанке и к концу дня его котировки откатились до уровней 27,625/27,645 гривен. Ситуативный излишек валюты под конец активной фазы торгов позволил НБУ выкупить порядка $20 млн по 27,63.

Мы не можем сказать, что предложение значительно превышало спрос и что это уж очень сильно давило на курс. Скорее — сами участники рынка находили компромисс без особого вмешательства регулятора.

Чувствовалась определенная борьба курсовых интересов крупных игроков межбанка и в результате — все же «победили» покупатели.

Не особо пока повлияли на участников рынка и вливания возмещений НДС (как вчерашних 2,9 млрд гривен, так и сегодняшних порядка 1,8 млрд). Похоже — основную часть этих средств экспортеры тратят на закрытие своих внутренних расчетов с украинскими поставщиками, что пока не отражается в дальнейшем на валютном рынке.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар с утренних 27,73/27,76 к 11 часам подешевел до 27,69/27,715 гривен, а к 12:00 — закрепился в узком коридоре 27,68-27,69/27,70-27,71 гривен уже до самого обеда. Покупатели и продавцы пытались активно побороться за курс, но в конечном итоге покупатели оказались настойчивее.

После обеда доллар подешевел до 27,665/27,685 на 14 часов и до 27,625/27,645 к завершению торгов. Под конец активной фазы торгов Нацбанк воспользовался ситуацией и выкупил порядка $20 млн по 27,63 гривны.

Главные события 29 июля на межбанке: