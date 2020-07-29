Кабмин назначил ежемесячное пособие пенсионерам старше 80 лет

Кабмин назначил ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Фото: chasdiy.org

Соответствующее решение о выплатах было принято сегодня, на заседании Кабинета министров.

Сколько будут платить

«Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», — указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будут назначать и выплачивать с 1 января 2020 года.

Напомним