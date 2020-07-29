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2020-07-29
Кабмин назначил ежемесячное пособие пенсионерам старше 80 лет
Кабмин назначил ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен. Об этом
Фото: chasdiy.org
Соответствующее решение о выплатах было принято сегодня, на заседании Кабинета министров.
Сколько будут платить
«Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», — указывается в сообщении.
Отмечается, что помощь будут назначать и выплачивать с 1 января 2020 года.
Напомним
- Прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысился. В связи с этим увеличилась сумма некоторых социальных выплат.
- Кабмин представил обновленный макропрогноз правительства. Он предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн.
- Согласно ожиданиям, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс. грн и 15,4 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.