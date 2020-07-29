Кабмин назначил ежемесячное пособие пенсионерам старше 80 лет

Кабмин назначил ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кабмин назначил ежемесячное пособие пенсионерам старше 80 лет
Фото: chasdiy.org

Соответствующее решение о выплатах было принято сегодня, на заседании Кабинета министров.

Сколько будут платить

«Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», — указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будут назначать и выплачивать с 1 января 2020 года.

Напомним

  • Прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысился. В связи с этим увеличилась сумма некоторых социальных выплат.
  • Кабмин представил обновленный макропрогноз правительства. Он предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн.
  • Согласно ожиданиям, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс. грн и 15,4 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.

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