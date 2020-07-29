Запорожкокс провел еще один этап модернизации производства

"Запорожкокс" ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новую мини-градирню для охлаждения технической воды цеха смолоперегонного производства, сообщает пресс-служба предприятия. Инвестиции в модернизацию составили 11 млн грн.



Новая градирня турецкой компании Dalgakiran производительностью более 500 куб. метров в час охлаждает воду до оптимальных температур, что обеспечивает стабильный выпуск продукции с требуемыми качественными характеристиками и продлевает срок службы агрегатов.



Ранее охлаждение теплообменной аппаратуры и конвейерных лент линий грануляции смолоперегонного производства происходило через центральную систему водоснабжения. Новая градирня работает в автономном режиме, что позволяет регулировать объем подачи и температуру воды в зависимости от производственных нужд цеха.



Новая градирня имеет замкнутый цикл – после использования охлажденной воды на теплообменной аппаратуре и линиях грануляции пека вода повторно возвращается на градирню для охлаждения. Сброс промышленных вод, как и на других водных объектах «Запорожкокса», полностью исключен.



В пресс-службе напомнили, что предприятие свыше 15 лет не осуществляет сброс воды во внешние сети, за счет замкнутого цикла водоснабжения производственных и технологических процессов.



Особенностью новой градирни является использование в качестве основного материала полипропилена, который снизит вероятность образования коррозии и органических веществ, а также устойчив к воздействию ультрафиолета. Это позволит минимизировать внеплановые остановки оборудования, увеличить межремонтный период.



