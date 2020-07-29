Налоговые службы начали чаще давить на бизнес

Налоговые службы начали чаще давить на бизнес

Во 2-м квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел 385 жалоб предпринимателей на нарушение госорганов, чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (68%) и правоохранительных органов (12%).

Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

"Быстрорастущая проблема включения предприятий в список рисковых налогоплательщиков стала крупнейшим по количеству предметом обращений бизнеса во II квартале 2020 года. СБО получил 64 жалобы по этому поводу, что на треть больше по сравнению с I кварталом 2020 года и в четыре раза больше по сравнению с II кварталом 2019 года", - говорится в сообщении.

"Прежде всего, список рисковых налогоплательщиков должен использоваться для отслеживания компаний, причастных к незаконным сделкам с НДС. Однако пока критерии отнесения предприятий к такому перечню часто непонятны, а инструмент используется не по назначению, создавая необоснованное давление на бизнес.

Мы рекомендуем, чтобы решение налогового органа о включении компаний в список рисковых были должным образом обоснованными, а процедура их обжалования - четкой и прозрачной", - заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

При этом количество обжалований результатов налоговых проверок (55 жалоб) уменьшилось на 39% по сравнению с I кварталом 2020 года - вследствие моратория на налоговые проверки, введенного на период карантина.

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