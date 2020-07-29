Правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов

5000 гривен можно будет получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.

Вместо так называемого бэби-бокса с необходимыми для роженицы и малыша вещами родители новорожденных смогут получать 5000 гривен.

Соответствующее решение о монетизации единовременного пособия приняли на заседании правительства.

"Проект предлагает ввести денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи "Пакет малыша" в размере 5000 гривен, обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту", - пояснила министр соцполитики Марина Лазебная.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и потратить средства исключительно на приобретение для ребенка одежды, обуви, средств гигиены, текстиля и средств гигиены для рожениц. Средства будут перечисляться на карточку банка, которую родители получат при рождении ребенка.

К проекту должны привлечь магазины, которые будут продавать указанные товары.

Напомним, что родители новорожденных получают бэби-боксы с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривен.