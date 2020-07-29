Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных

Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных

В селе Глушки Белоцерковского района (Киевская обл.) на свиноферме ООО Агрофирма “Глушки” работники Госпродпотребслужбы выявили очаг африканской чумы свиней. Для локализации заболевания сотрудники службы уничтожили 3770 животных.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Госпродспотребслужбы Украины. 

Из сообщения следует, что после обнаружения 22 июля вируса африканской чумы свиней в трупах животных, принадлежащих ООО Агрофирма “Глушки” (*) решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) при Белоцерковской райгосадминистрации 23 июля на территории агрофирмы установлен карантин. В рамках выполнения “плана мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней” в ООО Агрофирма “Глушки” проведен ряд мероприятий, среди которых умерщвление животных “бескровным методом”.

“Осуществлено умерщвление 3765 свиней бескровным методом и сожжены в определенном решением ГЧПК (территория ООО Агрофирма “Глушки”) месте вместе с выявленными 22 трупами животных”, – говорится в сообщении.

К мероприятиям по ликвидации вспышки африканской чумы свиней были привлечены 45 специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области и государственных учреждений ветеринарной медицины Киевщины.

Как сообщала ранее KV,  лабораторно подтвержден случай гибели свиней  от африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве агрофирмы “Глушки” в Белоцерковском районе Киевщины. Местные власти 23 июля признали территорию свинофермы агрофирмы эпизоотическим очагом по АЧС и включили несколько населенных пунктов района в защитную зону.

* ТОВ АФ “ГЛУШКИ”   (Код ЄДРПОУ: 19411214) 

Фото: shostka-news


Игорь Константинов, КиевВласть

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