Киевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривен
Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании 5,5 млн гривен с ООО “Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука”. Таким решением суд частично поддержал требования Киевсовета, который требовал с музея более 6 млн гривен.
Об этом
Киевсовет подал иск, указывая, что ООО “Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука” не выполняет условия договора аренды земельного участка в части арендной платы.
Речь идет о 0,65 га земли по адресу Михайловская площадь, 1 с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального культурного центра “Музей художника Ивана Марчука” на Андреевском спуске.
Киевсовет насчитал музею 4,8 млн задолженности по аренде, так как с 2016 по 2019 годы было уплачено всего 35,9 тыс. Гривен. Также Киевсовет указал, что хочет получить 3% годовых и инфляционные потери.
По мнению ответчика, неисполнение обязательств по договору вызвано действиями других лиц, в частности, Киевсовета и Минкультуры Украины, а вина музея за нарушение обязательств по договору отсутствует.
Также музей предоставил доказательства длительного несогласования проектной документации, невыполнение истцом и Минкультом задекларированных намерений относительно принятия участия в создании музея, а также предоставил доказательства совершения ответчиком действий по созданию культурного центра.
Впрочем, суд отметил, что эти документы не могут служить основанием для невыполнения условий договора аренды земельного участка или основаниями для освобождения ответчика от ответственности за такое невыполнение.
В результате суд уменьшил на 50% инфляционные начисления и проценты.
Решением суда с музея Ивана Марчука взимается 4,8 млн гривен задолженности арендной платы, 472 тыс. гривен инфляционных потерь, 126 тыс. гривен 3% годовых и 90 тыс. гривен судебного сбора.
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, учредителями
Руководителем ООО “Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука” является Михаил Поживанов, который был народным депутатом 2,4,5 и 6 созывов. Его сын Александр Поживанов является депутатом Киевсовета от ВО “Батькивщина”.
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