Rio Tinto заработала больше, чем ожидалось

Rio Tinto заработала больше, чем ожидалось

Англо-австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли в первом полугодии, чему способствовали устойчивые цены на железную руду и более высокий объем производства, поскольку китайский спрос на сталелитейный компонент восстановился после удара коронавируса.

Цены на железную руду в этом году оставались устойчивыми благодаря расширению инвестиций в инфраструктуру в Китае и опасениям по поводу дефицита поставок из Бразилии, что помогло горнодобывающим компаниям удерживать прибыльность после перебоев в добыче других металлов и минералов.

Базовая прибыль от железной руды, которая обычно составляет около 80% от прибыли Rio Tinto, выросла на 1%, до 4,56 млрд долл. за полугодие, а поставки выросли на 3%.

Общая базовая прибыль Rio Tinto за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, упала до 4,75 млрд долл. с 4,93 млрд долл. годом ранее.

Крупнейшая в мире компания по добыче железной руды объявила промежуточные дивиденды в размере 1,55 долл. на акцию по сравнению с 1,51 долл. в прошлом году и сохранила прогноз по добыче в 2020 году для всех своих товаров.

МинПром по материалам uaprom.info

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