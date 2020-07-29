Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три года

Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6%. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

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Прогноз по ВВП

«Наш базовый прогноз по Украине сейчас остается неизменным — это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году. Несмотря на ??менее оптимистичные прогнозы различных организаций, мы более оптимистичны, мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Минэкономики.

Начиная с 2021 года, правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Зарплаты и занятость

Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году — 6700 грн, в 2023 — 7200 грн, сообщил премьер-министр.

Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа — до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году — до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.

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