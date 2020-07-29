Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три года
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6%. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе правительства,
Прогноз по ВВП
«Наш базовый прогноз по Украине сейчас остается неизменным — это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году. Несмотря на ??менее оптимистичные прогнозы различных организаций, мы более оптимистичны, мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Минэкономики.
Начиная с 2021 года, правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы.
Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.
Зарплаты и занятость
Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году — 6700 грн, в 2023 — 7200 грн, сообщил премьер-министр.
Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа — до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году — до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году.
Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.
Ранее сообщалось
- Укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП. Об этом сообщает МЭРТ в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года.
- Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$ прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$ — на 0,2 п.п.