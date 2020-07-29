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2020-07-29
Ситибанк намерен выплатить акционерам 2,1 миллиарда дивидендов
Ситибанк намерен выплатить 2,1 млрд гривен дивидендов за 2019 год. Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка, передает stockworld.
Фото: biz.censor.net.ua
Что известно
Собрание акционеров запланировано на 27 августа текущего года. Планируется, что из прибыли за прошлый год в размере 2,213 млрд гривен 5% будет направлено в резервный фонд, а 95% или 2,102 млрд гривен – на выплату дивидендов.
Ранее банк сообщал, что намерен выплатить 2 млрд гривен дивидендов, а собрание планировал провести в апреле, однако в тот момент действовали жесткие карантинные меры в Украине. Ситибанк контролируется американской Citigroup Inc.
Ранее сообщалось
- Ситибанк назначил председателем наблюдательного совета Гранта Карсона вместо Марка Луе.
О банке
- Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citigroup Inc.
- Чистая прибыль АО «Ситибанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза — до 2,21 млрд грн.
- Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% — до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства — на 24,9%, до 28,15 млрд грн.
- Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года Ситибанк по размеру общих активов (31,4 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.