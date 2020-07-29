Финтех-компанию TransferWise оценили в $5 миллиардов

За год оценка финтех-компании TransferWise выросла на 43% — до $5 млрд. Об этом пишет Techcrunch, передает Liga.net.

Финтех-компанию TransferWise оценили в $5 миллиардов
Фото: moneycheck.com

Чем вызван рост

Оценка компании выросла на 43% с мая 2019 года и была вызвана дальнейшими продажами акций вторичного выпуска на $319 млн.

Впрочем, новая оценка в $5 млрд не делает TransferWise самым крупным финтехом в Европе. В августе 2019 года оценка Klarna превысила $5,5 млрд, в феврале 2020 года этого уровня оценки достиг Revolut – прямо перед началом коронавирусного кризиса.

TransferWise позволяет осуществлять международные денежные переводы с комиссией намного ниже, чем у банков. Один из первых офисов компании находятся в Черкассах.

TransferWise — онлайн-система международных денежных переводов с прямой конвертацией валют по нефиксированному курсу.

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