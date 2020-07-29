Депутаты хотят изменить налоги для «айтишников». Что предлагают
23 июля 2020 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект №3933, который вводит особый налоговый режим для IT-бизнеса.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии «Батькивщина» и «Слуга народа».
По состоянию на 27 июля законопроект предоставлен для ознакомления депутатов..
Что предлагают депутаты
- налог на зарплаты наемных сотрудников — 10% (5% ЕСВ и 5% НДФЛ);
- при этом зарплата в компании должна составлять не менее 5 минимальных зарплат (на 2020 год минималка равняется 4723 грн, с января 2021 года она вырастет до 6000 грн);
- военный сбор — 0%;
- налог на прибыль — 9%.
Кто может этим пользоваться
Пользоваться такими льготами могут субъекты индустрии информационных технологий. Это, согласно тексту документа, компании, которые получают 90% дохода от IT-деятельности, и в которых удельный вес затрат на оплату труда равняется или превышает 50%.
Под IT-деятельность в законопроекте подразумеваются (по КВЭД):
- 58.29 издание другого программного обеспечения;
- 58.21 издание компьютерных игр;
- 62.01 компьютерное программирование;
- 62.02 консультирование по вопросам информатизации;
- 62.03 деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- 62.09 другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
Такой налоговый режим предлагают проводить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года.
Напомним
Как сообщал «Минфин», в 2020 г. правительство не собирается повышать налоги для ФОПов в IT-сфере.
В начале сентября 2019 года во время встречи с представителями IT-индустрии экс-премьер-министр Алексей Гончарук предложил ввести отдельную 5 группу упрощенной системы налогообложения для IT-индустрии. Однако, почти сразу и эксперты, и рынок выступили против подобной идеи.