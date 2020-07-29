Депутаты хотят изменить налоги для «айтишников». Что предлагают

23 июля 2020 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект №3933, который вводит особый налоговый режим для IT-бизнеса.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии «Батькивщина» и «Слуга народа».

По состоянию на 27 июля законопроект предоставлен для ознакомления депутатов..

Что предлагают депутаты

налог на зарплаты наемных сотрудников — 10% (5% ЕСВ и 5% НДФЛ);

при этом зарплата в компании должна составлять не менее 5 минимальных зарплат (на 2020 год минималка равняется 4723 грн, с января 2021 года она вырастет до 6000 грн);

военный сбор — 0%;

налог на прибыль — 9%.

Кто может этим пользоваться

Пользоваться такими льготами могут субъекты индустрии информационных технологий. Это, согласно тексту документа, компании, которые получают 90% дохода от IT-деятельности, и в которых удельный вес затрат на оплату труда равняется или превышает 50%.

Под IT-деятельность в законопроекте подразумеваются (по КВЭД):

58.29 издание другого программного обеспечения;

58.21 издание компьютерных игр;

62.01 компьютерное программирование;

62.02 консультирование по вопросам информатизации;

62.03 деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

62.09 другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

Такой налоговый режим предлагают проводить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года.

Напомним

Как сообщал «Минфин», в 2020 г. правительство не собирается повышать налоги для ФОПов в IT-сфере.

В начале сентября 2019 года во время встречи с представителями IT-индустрии экс-премьер-министр Алексей Гончарук предложил ввести отдельную 5 группу упрощенной системы налогообложения для IT-индустрии. Однако, почти сразу и эксперты, и рынок выступили против подобной идеи.