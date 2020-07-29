Задолженность по зарплатам в июне превысила 3,1 миллиарда

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Задолженность по зарплатам в июне превысила 3,1 миллиарда
Фото: capital.ua

Динамика задолженности

Как отмечают в ведомстве, задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в июне уменьшилась на 0,8% и на 1 июля составила 1,943 млрд грн.

Перед кем выросли долги

Задолженность по зарплате увеличилась в таких отраслях:

  • в сфере временного размещения и организации питания (на 25,3% до 8,44 млн грн);
  • в здравоохранении (на 14,4% до 34,52 млн грн);
  • в сельском хозяйстве (на 11,4% до 54,36 млн грн);
  • в сфере искусства, спорта и развлечений (на 9,8% до 0,86 млн грн).

Также рост задолженности зафиксирован в сфере образования, в сфере госуправления и обороны, операций с недвижимостью, на предприятиях промышленности, в финансовой и страховой деятельности, на предприятиях транспорта и курьерской деятельности.

В каких отраслях долги сократились

Наиболее значительно задолженность по выплате зарплаты в июне сократилась в сфере предоставления услуг (на 63% до 0,424 млн грн), в строительстве (на 12,5% до 44,3 млн грн), в оптовой и розничной торговле (на 11,8% до 27,6 млн грн).

Уменьшение задолженности также наблюдалось в сфере информации и телекоммуникаций (на 10% до 10,73 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности (на 9,9% до 226,59 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 2,7% до 15,72 млн грн).

Ранее сообщалось

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2020 выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% — до 11 579 грн.
  • С 1 сентября 2020 года Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с последующим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 года и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

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