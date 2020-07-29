Золото укрепляется в ожидании решения ФРС по ставке

Цена на золото в среду утром слабо растет, продолжая торговаться на исторически высоких отметках в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США . Об этом свидетельствуют данные торгов.

Данные торгов

По состоянию на 8.19 цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на $2,8 - до $1947,4 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,09% — до $24,227 за унцию.

Основное внимание инвесторов в среду сосредоточено на итогах заседания Федрезерва, которые будут объявлены позднее. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.

Валютный аналитик DailyFx Илья Спивак, мнение которого приводит агентство Reuters, объясняет ситуацию на рынке тем, что «золото внимательно следит за движениями доллара, который остановил падение».

Аналитик отметил, что рынок станет немного осторожнее по мере приближения объявления итогов заседания ФРС.

В целом распространение коронавируса в мире и эскалация напряженности между США и Китаем снизили надежды на быстрое восстановление экономики и привели к приходу инвесторов в безопасные активы, такие как золото, которое в этом году выросло более чем на 28%.

Напомним

24 июля стоимость золота выросла на 0,62% до $1901.

В условиях нестабильности на валютном рынке и кризисов в экономике многие инвесторы направляют свои инвестиции в золото. С начала века стоимость золота выросла в 5 раз, то есть до 2000 года золото стоило около $300.