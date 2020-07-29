Киевские таможенники в посылке из Индии обнаружили изумруд весом 4,56 карат (фото)

Киевские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений обнаружили в одной из посылок камень. В декларации было указано, что это синтетический стеклянный камень. Таможенники усомнились и решили провести проверку.

Об этом KV сообщила пресс-служба Киевской таможни Госпогранслужбы.

Как сообщается, темно-зеленый полупрозрачный овальный камень киевские таможенники обнаружили во время проверки международного экспресс-отправления, которое поступило из Индии в Украину в адрес жителя Львова. Согласно декларации, в отправлении должен был находиться “модный синтетический стеклянный камень” стоимостью 15 долларов.

Таможенники же решили проверить, действительно ли этот камень из стекла, или все же имеет благородное “происхождение”. После проведения проверки специалисты Государственного геммологического центра подтвердили, что обнаруженный камень является изумрудом.

Согласно сообщению, электронные каратные весы показали, что вес обнаруженного в посылке изумруда составляет 4,56 карата, что для этого драгоценного камня считается крупным размером. При этом считается, что цена драгоценных камней определяется в зависимости от их чистоты, цвета, огранки, происхождения и т.д., а цена 1 карата изумруда может достигать 8,5 тысяч долларов за камень высокого качества.

Отмечается, что правонарушение содержит признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Таможенниками был составлен админпротокол, а изумруд изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно.

Отмечается также, что это уже второе незаконное перемещение драгоценных камней почтой в течение последнего времени. В прошлый раз киевскими таможенниками в почтовом отправлении из Индии были обнаружены черные бриллианты общим весом 90,32 карат.

Напомним, Киевские таможенники пресекли попытку переправки в почтовом отправлении за границу старинной иконы конца XVIII – начала XIX века под видом планшета.Киевские таможенники пресекли попытку переправки в почтовом отправлении за границу старинной иконы конца XVIII – начала XIX века под видом планшета.

Фото: пресс-служба Киевской таможни.