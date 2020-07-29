Немецкий Auctus Capital Partners купил в Италии производителя труб

Германский инвестиционный фонд Auctus Capital Partners, специализирующийся на вложениях в недвижимость, приобрел итальянского производителя труб Profiltubi. Прежний владелец компании, семья Альфиери, становится миноритарным акционером.



Компания Profiltubi производит профильные трубы различных форм и размеров методом высокочастотной сварки. Также в состав компании входит крупное металлотрейдерское подразделение, занимающееся поставкой балок и сортового проката в различные страны Европы. В 2019 г. оборот компании превысил 100 млн евро.



Новый собственник планирует расширить сортамент компании благодаря новым инвестициям и повышению эффективности действующего оборудования, что позволит усилить ее присутствие на европейском рынке.



