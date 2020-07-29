Forbes назвал самые дорогие мировые бренды

Журнал Forbes составил новый рейтинг 100 самых дорогих мировых брендов.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Так, самыми дорогими брендами остаются Apple ($241,2 млрд), Google ($207,5 млрд) і Microsoft ($162,9 млрд).

Далее следуют Amazon ($135,4 млрд), Facebook ($70,3 млрд), Coca-Cola ($64,4 млрд), Disney ($61,3 млрд), Samsung ($50,4 млрд), Louis Vuitton ($47,2 млрд) и McDonald's ($46,1 млрд).

В сравнении с прошлым годом, из первой десятки только Facebook и Samsung потеряли 21% и 5% стоимости, остальные бренды подорожали. Лидерами среди самых дорогих являются ведущие IT-компании. За ними - финансовые услуги, автопромышленность и розничная торговля.

Напомним, в мае украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг самых богатых украинцев. Совокупное состояние "Золотой сотни" превысило $ 31 млрд, на первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов.