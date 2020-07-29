В США пересмотрели решение о демпинге стали из Южной Кореи

В США пересмотрели решение о демпинге стали из Южной Кореи

Министерство торговли США в ходе проведения повторных расследований предварительно понизило ставки антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальной продукции, импортируемой из Южной Кореи.

В частности, демпинговая маржа для катанки из углеродистой и легированной стали, произведенной корейской компанией Posco, уменьшена от 41,1% до 1,01%. Прежняя пошлина действовала с мая 2018 г.

В другом расследовании Министерство торговли США не выявило фактов поставки углеродистого и легированного листа той же компанией Posco по демпинговым ценам в период с 1 мая 2018 г. по 20 апреля 2019 г. Если эта информация подтвердится, действующая в настоящее время антидемпинговая пошлина в размере 19,87% будет отменена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимостиУкрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки сталиИз-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
Иран сократил экспорт стали на 43%Иран сократил экспорт стали на 43%
В Китае заговорили об уменьшении потребления сталиВ Китае заговорили об уменьшении потребления стали
В июне Китай стал нетто-импортером стали впервые за 11 летВ июне Китай стал нетто-импортером стали впервые за 11 лет
За последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежомЗа последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежом
Китай обновил суточный рекорд по выплавке сталиКитай обновил суточный рекорд по выплавке стали
Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт сталиТурция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали
Вьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта сталиВьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта стали
Недельное производство стали в США снизилось на 30%Недельное производство стали в США снизилось на 30%
В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку сталиВ начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
Последние новости
Подгружаем последние новости