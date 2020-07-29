В США пересмотрели решение о демпинге стали из Южной Кореи

Министерство торговли США в ходе проведения повторных расследований предварительно понизило ставки антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальной продукции, импортируемой из Южной Кореи.



В частности, демпинговая маржа для катанки из углеродистой и легированной стали, произведенной корейской компанией Posco, уменьшена от 41,1% до 1,01%. Прежняя пошлина действовала с мая 2018 г.



В другом расследовании Министерство торговли США не выявило фактов поставки углеродистого и легированного листа той же компанией Posco по демпинговым ценам в период с 1 мая 2018 г. по 20 апреля 2019 г. Если эта информация подтвердится, действующая в настоящее время антидемпинговая пошлина в размере 19,87% будет отменена.



