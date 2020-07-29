Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали

Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали

Италия в 2020 году может сократить производство стали на 15% из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил Алессандро Банзато, президент итальянской ассоциации производителей стали Federacciai, сообщил S&P Global Platts.

Причина – уменьшение спроса на сталь, особенно со стороны автопромышленности, а также снижение производства на сталелитейном заводе ArcelorMittal Italia из-за коронавируса.

"Сталелитейной промышленности Италии довольно сильно досталось в феврале/марте. Однако с середины июня мы наблюдаем улучшение за счет строительного сектора, а также благодаря государственным мерам по стимулированию автопромышленности", – пояснил А.Банзато.

По его словам, крупнейший производитель стали в Италии – ArcelorMittal Italia – на данный момент работает на рекордно низких мощностях. По предварительной оценке, завод в 2020 году выплавит около 3,5 млн т стали, тогда как годом ранее производство составило 5 млн т. Производственные мощности предприятия – 11 млн т стали в год.

Итальянские сталелитейные заводы поэтапно возобновляли производство в период карантина. Многие металлургические предприятия начали восстанавливать производство на низких мощностях и в ограниченных условиях работы сотрудников.

Италия входит в десятку крупнейших производителей стали по версии World Steel. По итогам 2019 года производство стали в Италии сократилось на 5,3% по сравнению с предыдущим годом – до 23,192 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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