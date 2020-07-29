Минюст: С 5 по 16 августа юрлиц и ФОПов регистрировать не будут

Министерство юстиции проводит обновление софта Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей (ЕГР, ЕГРПОУ). Из-за этого с 5 по 16 августа 2020 года госорганы не будут принимать документы на регистрацию юрлиц и ФОПов. Об этом сообщает сайт министерства.

С 00:00 5 августа 2020 года нельзя будет не только зарегистрировать ФОП, но и внести изменения по нему в реестр, закрыть ФОП, запросить выдержку из реестра.

Документы, поданные до этого времени, должны успеть обработать до 7 августа. Сам реестр временно прекратит работу с 18:00 7 августа 2020 года. Людей, которые хотят зарегистрировать предприятие, просят подождать до 16 августа.