Минюст: С 5 по 16 августа юрлиц и ФОПов регистрировать не будут

Министерство юстиции проводит обновление софта Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей (ЕГР, ЕГРПОУ). Из-за этого с 5 по 16 августа 2020 года госорганы не будут принимать документы на регистрацию юрлиц и ФОПов. Об этом сообщает сайт министерства.

Минюст: С 5 по 16 августа юрлиц и ФОПов регистрировать не будут

Что известно

  • С 00:00 5 августа 2020 года нельзя будет не только зарегистрировать ФОП, но и внести изменения по нему в реестр, закрыть ФОП, запросить выдержку из реестра.

  • Документы, поданные до этого времени, должны успеть обработать до 7 августа. Сам реестр временно прекратит работу с 18:00 7 августа 2020 года. Людей, которые хотят зарегистрировать предприятие, просят подождать до 16 августа.

  • В этот период данные будут переноситься из старого реестра в новый. В новом ЕГР обещают ряд улучшений по работе с документами, поиску, формировании выписок и т.д.

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