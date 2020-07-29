Иран сократил экспорт стали на 43%

Иран сократил экспорт стали на 43%

В течение первого квартала текущего иранского года (20 марта-20 июня 2020 года) стальной экспорт из Ирана сократился на 43% до 1,42 млн. тонн. Поставки стальных полуфабрикатов, в частности, сократились на 27% в годовом соотношении до 1,04 млн. тонн, сообщает SteelOrbis.

Экспорт готового проката составил за первые три месяца 0,343 млн. тонн. Снижение показателей к аналогичному периоду предыдущего года - 49%.

Для сравнения - по итогам прошлого года Иран отгрузил за рубеж 7,33 млн. тонн металлопродукции, сообщает SteelMint.

Производство стали в Иране, согласно данным Iranian Steel Producers Association, в марте-июне составило 7,14 млн. тонн - на 3% больше в годовом исчислении. Производство готового проката выросло на 1% до 5,33 млн. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

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