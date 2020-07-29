У Кличко отдали застройщикам 80 млн гривен, специально проигрывая суды, - СМИ

С помощью подчиненных Виталия Кличко застройщики провернули еще одну схему по обворовыванию киевлян. Заключалась она в сознательном проигрывании столичной властью судов на миллионы гривен.

Об этом KV стало известно из публикации на сайте нардепа Александра Дубинского dubinsky.pro.

“Пассивное поведение Киевсовета – именно так Апелляционный суд определил действия столичной власти, которая не пожелала оспаривать решение Хозяйственного суда о взыскании с коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” в пользу ООО “Интерстрой Групп” ущерба в размере 80,67 млн гривен. ООО “Интерстрой Групп” имеет право на застройку территории бывшего имущественного комплекса завода “Ремдизель”, который находится на Рыбальском полуострове, в связи с его покупкой в 2015 году”, – говорится в материале.

Там сказано, что до марта 2017 года учредителем “Интерстрой групп” был Даниил Привалов – сын харьковского городского головы Геннадия Кернеса. На данный же момент учредителями компании являются Baneberry Group Limited (62%) и Владимир Кошак (38%). Бенефициаром Baneberry Group Limited указан Павел Фукс.

В 2017 году, как отмечается в материале, представители “Интерстрой Групп” подают в суд на заказчика строительства Подольского мостового перехода, заявляя, что имущественный комплекс из-за строительства приведен в непригодное для эксплуатации состояние. Заказчиком строительства, по данным dubinsky.pro, было КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”, подконтрольное Киевсовету.

Также отмечается, что активная фаза строительства Подольского моста проходила до покупки имущественного комплекса ООО “Интерстрой Групп”, а строительные работы на территории нового собственника, со слов коммунального предприятия, не велись.

“Невзирая на приведенные доводы коммунального предприятия и многочисленные судебные разбирательства, решения, принятые судами, были не в пользу КП, а значит Киева и его общины. И только после рассмотрения дела Северным Апелляционным судом, было принято решение о неправомерности взыскания с КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” в пользу ООО “Интерстрой Групп” ущерба в размере 80,67 млн гривен. При этом была отмечена особая заинтересованность Киевсовета в проигрыше судебного разбирательства”, – подчеркивает dubinsky.pro.

Как сообщает dubinsky.pro, в своем решении коллегия судей Северного Апелляционного суда особо отметила, то что пассивное поведение со стороны Киевсовета фактически привело к незаконному взысканию значительной суммы средств, возмещение которой происходит за счет денежных средств и имущества коммунального предприятия, а затем и у территориальной общины.

“Но точка в отработке схемы по обворовыванию киевлян мэром столицы Виталием Кличко или его подельниками еще не поставлена. Поскольку в конце 2019 года начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” и Киевсоветом, которые действуя в интересах “Интерстрой Групп”, умышленно не уплатили судебный сбор для апелляционного обжалования решения по этому делу. Вследствие чего нанесены тяжкие последствия государственным интересам”, – пишет dubinsky.pro.

Ресурс подчеркивает, что незаконные схемы нынешней власти, которые проходят в союзе с представителями большого строительного бизнеса, теперь распространяются не только на получение лакомого кусочка земли, принадлежащего территориальной общине Киева .

“Они пошли дальше. Девелоперы не без участия Кличко и его команды схемщиков решили присосаться к денежному потоку, направленному на строительство Подольского моста. Глобальный распил на продолжительное время. В содружестве мутных компаний и киевских чиновников”, – резюмируется в материале.

Фото: Украинская правда