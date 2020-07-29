В Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

В Киеве с 20 по 25 июля инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведения, составили 106 протоколов за нарушения норм. Об этом сообщает пресс-служба столичного управлении Госпотребслужбы.

Фото: unn.com.ua

Кого проверяли

Из них — 123 заведения общественного питания, 174 объектов торговли продовольственными товарами, 188 — непродовольственными товарами, рынок и один детский сад.

Кто нарушил

«Среди нарушителей 32 заведения общественного питания, 32 магазина, 42 — промышленных, один рынок», — уточнили в пресс-службе.

Напомним

Штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 000 до 51 000 грн, для заведений – от 34 000 до 340 000 грн. При этом, если в заведении выявят серьезные нарушения, то его могут закрыть до их устранения.