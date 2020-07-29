Мировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООН

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) подсчитала объемы убытков, которые нанесла пандемия коронавируса мировому туризму. Об этом говорится в отчете организации, пишет mind.

Мировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООН
Фото: mastertura.com.ua

Как указано в отчете, речь идет о $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года.

Изменение показателей

За январь-май число международных туристических поездок сократилось на 300 млн, или 56% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Между тем в мае число поездок сократилось на 98% по сравнению с маем 2019 года.

«Последние данные показывают, насколько важно как можно быстрее восстанавливать туризм, как только это станет безопасным. Драматическое падение международного туризма ставит много домохозяйств на грань выживания, особенно в странах, что развиваются. Правительства в каждом регионе мира несут двойную ответственность: они должны сохранять здоровье своих граждан и одновременно защищать бизнесы и рабочие места», – заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Эксперты ожидают восстановления международного туризма во втором полугодии 2021 года.

Напомним

Ранее аналитики Конференции ООН по торговле и развитию спрогнозировали, что мировой туристический бизнес может недосчитаться в этом году до $3,3 трлн.

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