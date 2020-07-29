"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн

Объект 1917 года застройки.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил о продаже имущества акционерного общества. Здание в Тернопольской области 1917 года застройки удалось продать за 104 тысячи гривень.

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

"Мы продали стратегический объект 1917 года рождения. Имел балансовую стоимость 4264 гривни, а покупатель приобрел за 104 тысячи гривень, которые уже на счетах «Укрпочты». Если вдруг кто-то захочет перекупить его у новых владельцев - адрес Тернопольская область, с. Ягельница", - написал Смелянский на своей странице в фейсбуке.

Напомним, "Укрпочта" в конце мая - начале июня провела первые аукционы по продаже непрофильных активов. Из 27 торгов успешными были семь с ожидаемым доходом 90 млн гривень.

Всего "Укрпочта" планирует избавиться от 801 объекта недвижимости, которые не используются в хозяйственной деятельности, но требуют значительных затрат на налоги, охрану и тому подобное. Они оцениваются в сумму около 10 млн гривень ежегодно.

На первом этапе компания выставляет на продажу 30 объектов, на втором - еще 62. Общая оценочная стоимость - 271,6 млн гривень.

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