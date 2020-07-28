Для нормальной работы электронной системы здравоохранения нужно 28,8 млн грн, выделено лишь 9

Общее финансирование, необходимое для развития и бесперебойного функционирования электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), составляет 104,2 млн грн. Об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш.

Из этой суммы 50,3 млн грн нужно на разработку и создание нового функционала в ЭСОЗ, 25 млн грн - на администрирование системы и 28,8 млн грн - на закупку оборудования (серверов), которое нужно для дата-центра. Тех мощностей, которые есть у дата-центра сейчас, не хватает для нормальной работы.

"Сумма в 104,2 млн грн была посчитана и представлена НСЗУ в составе бюджетного запроса на 2020 год еще в ноябре 2019 года, - рассказал Черныш. - Однако МОЗ согласовало только 9 млн из 104. Это лишь треть от того, что нужно для закупки вычислительных мощностей в дата-центре для ЭСОЗ. Соответственно, этих средств хватило на закупку втрое меньших ресурсов для обработки и хранения информации в ЭСОЗ. Что привело к значительным техническим задержкам в работе системы. Ресурсов просто не хватает, чтобы быстро обрабатывать информацию".

На сегодня, по данным НСЗУ, в системе содержатся данные более 30 миллионов пациентов и реестры более 3700 медицинских учреждений и около 300 тыс. медицинских специалистов и сотрудников; ежедневно создается более 650 тысяч медицинских записей, из них - более 110 тысяч электронных направлений и более 50 тысяч электронных рецептов; каждый час в центральную базу данных поступает 2,5 миллиона запросов, 700 - каждую секунду.

"В настоящее время все почувствовали недостаточность финансирования услуг дата-центров, но вскоре такие же проблемы возникнут и с услугами администрирования, обеспечением поддержки программного кода, разработкой новых компонентов ЭСОЗ, - говорит Черныш. - Эти проблемы можно решить только одним путем - выделением достаточного объема средств на закупки необходимых ресурсов. НСЗУ не наделена полномочиями для таких действий. Это находится в полномочиях Министерства здравоохранения".

Сегодня, по словам Черныша, система работает со значительными задержками обработки информации, потому что ее нагрузка возросла в десятки раз.

Ранее на фейсбуке НСЗУ сообщалось, что служба неоднократно обращалась в Минздрав (всего было направлено 5 писем, начиная с мая), а также направила соответствующие письма в Минфин и в Кабинет Министров с просьбой согласовать необходимое финансирование. "На письма, адресованные МОЗ, ответов мы не получили. В настоящее время объем финансирования остался без изменений", - говорилось в сообщении НСЗУ.