Из "коронавирусного" фонда потратили 10%, - Шмыгаль

В дальнейшем правительство будет направлять средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями пока потрачено только около 10% всех средств. В дальнейшем правительство планирует осуществлять их перераспределение, в частности на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", сообщает "Укринформ".

По словам премьера, Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривень на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Поскольку борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый, правительство совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады будет делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда.

Шмыгаль отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц.

"Он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому мы из этого фонда финансируем и определенные экономические меры, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, ведь последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичны, чем последствия медицинского кризиса" , - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 24 июля Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривень Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

На здравоохранение было выделено 16 млрд. Эта сумма предназначалась на повышенные зарплаты медикам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, закупку оборудования для больниц, строительство и реконструкцию приемных отделений опорных медучреждений.

Еще около 7 млрд ушло на финансирование фонда по безработице. 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.