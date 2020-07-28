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2020-07-28
В среду, 29 июля, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)
Завтра, 29 июля, сезонные ярмарки пройдут в трех районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.
Об этом
Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
Отмечается, что во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.
Фото:
Игорь Бровко, КиевВласть