В среду, 29 июля, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)

Завтра, 29 июля, сезонные ярмарки пройдут в трех районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

Отмечается, что во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.