Миллиардер Рэй Далио предупредил о рисках для доллара из-за торговых войн

Действия США по отношению к Китаю, а также фискальная политика монетарных властей чреваты серьезными последствиями для доллара и американской экономики, считает инвестор, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Об этом он сказал в интервью Sunday Morning Futures на телеканале Fox.

«Уже идет торговая война, идет война технологий, идет геополитическая война и может начаться война капиталов — такова реальность», — сказал инвестор.

Миллиардер Рэй Далио предупредил о рисках для доллара из-за торговых войн
Фото: delo.ua

«Идеологическая гражданская война» между Вашингтоном и Пекином в сочетании с «экономическим спадом и созданием денег из воздуха» создает большие проблемы для Соединенных Штатов. «Войны капитала» не избежать, если США запретят инвестировать в экономику Китая или откажутся от выплат Пекину по своим бондам, считает Далио, серьезно опасаясь за стабильность доллара.

«Если США законодательно запретят инвестировать в Китай или даже приостановят платежи по госдолгу США, которым владеет Китай — что реально может произойти, — это может иметь большие негативные последствия для курса доллара», — отметил Далио.

США стали «злейшим врагом самим себе», считает инвестор. Невозможно бесконечно наращивать дефицит, занимать деньги или их печатать вместо того, чтобы поддерживать производительность экономики, уверен инвестор.

«Если мы не будем работать вместе над тем, чтобы делать правильные вещи, чтобы повысить производительность и зарабатывать больше, чем тратим, чтобы укрепить нашу валюту и достичь сильного баланса, мы придет в упадок», — резюмировал он.

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