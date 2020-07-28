Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Древний город Дубно»

Национальный банк с 28 июля 2020 года вводит в обращение памятную монету «Древний город Дубно» номиналом 5 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Древний город Дубно»

Кому посвящена монета

«Посвященная городу, который впервые упоминается в 1100 году, центру удельного княжества на Волыни – городу Дубно (Дубен), который во все исторические времена был на перекрестках важных исторических и политических событий, торговых путей, одним из центров духовной жизни края. Дубно как город перестроен князьями Острожскими влиятельными лицами на политической арене Европы XV–XVII вв», – говорится в сообщении.

Что изображено

Монета сделана из нейзильбера, вводится в обращение с 28 июля 2020 года. Номинал 5 гривен, розничная цена – 40 гривен. Тираж – 35 000 штук.

На аверсе монеты размещены: вверху надпись Украина, под которой – малый Государственный Герб Украины, справа — год чеканки монеты – 2020; слева на зеркальном фоне изображен Константин Острожский, справа от которого – герб Острожских и номинал монеты – 5 на фоне стилизованного Дубенского замка; внизу справа на фоне стилизованных волн надпись – Константин/ Острожский; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу по центу).

На реверсе монеты вверху справа – герб города Дубно; на зеркальном фоне Дубенского замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города Дубно, справа внизу на зеркальном фоне надписи: Дубно/ 920/ лет.

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